На Запоріжжі чоловік підпалив авто і дружину

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У селищі Кушугум Запорізького району у гаражі одного із приватних будинків сталася пожежа, внаслідок якої постраждала молода жінка

Про це повідомила волонтерка і заступниця голови Запорізької ОДА Злата Некрасова, пише RegioNews.

За її словами, чоловік облив бензином та підпалив своє авто, а разом із ним дружину. Жінка перебуває у реанімації у важкому стані.

"Дівчина, 29 років. 52% глибоких опіків. Чоловік облив бензином машину і підпалив, вона стояла поруч. Стан вкрай важкий, тиск постійно скаче, потребує ліків і безлічі операцій. Дівчинка, ми віримо в те, що ти впораєшся. Ми з тобою", - написала Некрасова.

Нагадаємо, нещодавно у Києві чоловік через помсту підпалив та обстріляв авто знайомого.