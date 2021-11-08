На Запорожье мужчина поджег авто и жену
В поселке Кушугум Запорожского района в гараже одного из частных домов произошел пожар, в результате которого пострадала молодая женщина
Об этом сообщила волонтер и заместитель председателя Запорожской ОГА Злата Некрасова, пишет RegioNews.
По ее словам, мужчина облил бензином и поджег свое авто, а вместе с ним жену. Женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии.
"Девушка, 29 лет. 52% глубоких ожогов. Мужчина облил бензином машину и поджег, она стояла рядом. Состояние крайне тяжелое, давление постоянно скачет, требует лекарств и множества операций. Девочка, мы верим в то, что ты справишься. Мы с тобой", - написала Некрасова.
Напомним, недавно в Киеве мужчина из-за мести поджег и обстрелял авто знакомого.
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