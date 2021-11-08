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08 ноября 2021, 11:58 5

На Запорожье мужчина поджег авто и жену

08 ноября 2021, 11:58 5
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Фото: Рixabay
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В поселке Кушугум Запорожского района в гараже одного из частных домов произошел пожар, в результате которого пострадала молодая женщина

Об этом сообщила волонтер и заместитель председателя Запорожской ОГА Злата Некрасова, пишет RegioNews.

По ее словам, мужчина облил бензином и поджег свое авто, а вместе с ним жену. Женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии.

"Девушка, 29 лет. 52% глубоких ожогов. Мужчина облил бензином машину и поджег, она стояла рядом. Состояние крайне тяжелое, давление постоянно скачет, требует лекарств и множества операций. Девочка, мы верим в то, что ты справишься. Мы с тобой", - написала Некрасова.

Напомним, недавно в Киеве мужчина из-за мести поджег и обстрелял авто знакомого.

Запорожская область

 
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