15:20  28 жовтня
Київ з 1 листопада посилює карантинні обмеження: як працюватимуть школи, ТРЦ та транспорт
13:09  28 жовтня
У поліції назвали основні версії вбивства активіста "Правого сектора"
08:06  28 жовтня
Доба на Донбасі: зафіксовано 15 порушень, загинув боєць ООС
UA | RU
UA | RU
28 жовтня 2021, 12:16 722

У Києві чоловік через помсту підпалив та обстріляв авто знайомого

28 жовтня 2021, 12:16 722
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Києві на вулиці Академіка Навашина 40-річний чоловік підпалив автомобіль "Шкода". Окрім того, на лобовому склі поліцейські виявили 10 отворів від куль

Про це пише RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Поліцейські попередньо встановили, що автомобіль загорівся внаслідок підпалу легкозаймистою речовиною, а на лобовому склі виявили 10 отворів, ймовірно, від куль. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Правоохоронці протягом години встановили причетність до скоєння злочину 40-річного киянина. Чоловік розповів, що мав тривалий конфлікт зі знайомим, тож вирішив йому помститись - спочатку підпалив авто, а потім обстріляв лобове скло", - йдеться у повідомленні.

Розпочато кримінальне провадження. Чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Луцьку чоловік зарізав товариша й заявив, що він сам наткнувся на ніж.

зброя розслідування поліція конфлікт авто

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Хід Козирем на 184-му окрузі: як Зеленський здав меру Херсона цілу область та що отримає взамін
Гра на випередження. Як тема відновлення столичних райрад може допомогти Кличку у війні з Банковою
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram