У Києві чоловік через помсту підпалив та обстріляв авто знайомого

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У Києві на вулиці Академіка Навашина 40-річний чоловік підпалив автомобіль "Шкода". Окрім того, на лобовому склі поліцейські виявили 10 отворів від куль

Про це пише RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Поліцейські попередньо встановили, що автомобіль загорівся внаслідок підпалу легкозаймистою речовиною, а на лобовому склі виявили 10 отворів, ймовірно, від куль. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Правоохоронці протягом години встановили причетність до скоєння злочину 40-річного киянина. Чоловік розповів, що мав тривалий конфлікт зі знайомим, тож вирішив йому помститись - спочатку підпалив авто, а потім обстріляв лобове скло", - йдеться у повідомленні.

Розпочато кримінальне провадження. Чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Луцьку чоловік зарізав товариша й заявив, що він сам наткнувся на ніж.