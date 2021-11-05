08:44  05 листопада
Майже 26,5 тисяч нових випадків COVID-19 в Україні за добу, найбільше – на Дніпропетровщині
12:48  05 листопада
"Слугу" Третьякову відсторонили від засідань Ради через образу померлого нардепа Полякова
17:35  05 листопада
На Донбасі російські окупанти поранили нашого військового
UA | RU
UA | RU
05 листопада 2021, 18:29 67

У Запоріжжі з 8 листопада школярі навчатимуться дистанційно

05 листопада 2021, 18:29 67
Читайте также на русском языке
Фото: Рixabay
Читайте также
на русском языке

У Запоріжжі з 8 листопада у школах розпочинається дистанційне навчання, вчитися онлайн будуть учні 1-11 класів

По це у своєму Телеграм-каналі повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, пише RegioNews.

"З понеділка, 8 листопада, у школах Запоріжжя закінчуються канікули та розпочинається дистанційне навчання! Таке рішення було прийняте місцевою комісією з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій”, - йдеться у дописі.

За його словами, у місті продовжується стрімке зростання кількості хворих на коронавірус. Серед хворих багато дітей, тож процес навчання для учнів 1 – 11-х класів буде організовано дистанційно.

Нагадаємо, у Запоріжжі з 1 листопада обмежили проїзд у громадському транспорті для невакцинованих від COVID-19.

школа Запоріжжя дистанційне навчання

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Урядове перетасування. Кого посилять зміни у Кабміні, а кому і чим це може загрожувати
Про що говорять свіжі рейтинги, або коли почне розбігатися монобільшість
Всі публікації »
Віктор Таран
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua