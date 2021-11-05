У Запоріжжі з 8 листопада школярі навчатимуться дистанційно

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У Запоріжжі з 8 листопада у школах розпочинається дистанційне навчання, вчитися онлайн будуть учні 1-11 класів

По це у своєму Телеграм-каналі повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, пише RegioNews.

"З понеділка, 8 листопада, у школах Запоріжжя закінчуються канікули та розпочинається дистанційне навчання! Таке рішення було прийняте місцевою комісією з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій”, - йдеться у дописі.

За його словами, у місті продовжується стрімке зростання кількості хворих на коронавірус. Серед хворих багато дітей, тож процес навчання для учнів 1 – 11-х класів буде організовано дистанційно.

Нагадаємо, у Запоріжжі з 1 листопада обмежили проїзд у громадському транспорті для невакцинованих від COVID-19.