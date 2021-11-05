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05 ноября 2021, 18:29

В Запорожье с 8 ноября школьники будут учиться дистанционно

05 ноября 2021, 18:29
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Фото: Рixabay
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В Запорожье с 8 ноября в школах начинается дистанционное обучение, учиться онлайн будут ученики 1-11 классов

По это в своем Телеграм, сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, пишет RegioNews.

"С понедельника, 8 ноября, в школах Запорожья заканчиваются каникулы и начинается дистанционное обучение! Такое решение было принято местной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций”, - говорится в заметке.

По его словам, в городе продолжается стремительный рост количества больных на коронавирус. Среди больных много детей, поэтому процесс обучения для учащихся 1 – 11-х классов будет организовано дистанционно.

Напомним, в Запорожье с 1 ноября ограничили проезд в общественном транспорте для невакцинированных от COVID-19.

школа Запорожье дистанционное обучение

 
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