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04 листопада 2021, 15:24 61

На Запоріжжі викрили підпільну зброярню під вивіскою "ремонт побутової техніки"

04 листопада 2021, 15:24 61
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Фото: СБУ
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У Запорізькій області правоохоронці викрили групу осіб, які займалась нелегальним збутом зброї та боєприпасів. До її складу входив колишній співробітник міліції

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Щоб замаскувати протиправну діяльність, підпільний цех облаштували під вивіскою "ремонт побутової техніки" у підвалі житлового будинку одного з міст регіону", - розповіли оперативники.

Готову продукцію ділки пропонували на власному ютуб-каналі, де викладали відео з демонстрацією зброї.

Своїх клієнтів вони підшукували через спеціалізовані інтернет-платформи та поштою переправляли товар замовникам.

Встановлено, що нелегальний бізнес організували декілька мешканців обласного центру, які володіли спеціальними знаннями з вогневої підготовки.

За матеріалами СБУ одному з організаторів групи повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше повідомлялось, що у Хмельницькому затримали чоловіка, який зберігав майже дві тисячі набоїв.

зброя продаж ремонт Запорізька область СБУ

 
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