На Запоріжжі викрили підпільну зброярню під вивіскою "ремонт побутової техніки"
У Запорізькій області правоохоронці викрили групу осіб, які займалась нелегальним збутом зброї та боєприпасів. До її складу входив колишній співробітник міліції
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.
Щоб замаскувати протиправну діяльність, підпільний цех облаштували під вивіскою "ремонт побутової техніки" у підвалі житлового будинку одного з міст регіону", - розповіли оперативники.
Готову продукцію ділки пропонували на власному ютуб-каналі, де викладали відео з демонстрацією зброї.
Своїх клієнтів вони підшукували через спеціалізовані інтернет-платформи та поштою переправляли товар замовникам.
Встановлено, що нелегальний бізнес організували декілька мешканців обласного центру, які володіли спеціальними знаннями з вогневої підготовки.
За матеріалами СБУ одному з організаторів групи повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Раніше повідомлялось, що у Хмельницькому затримали чоловіка, який зберігав майже дві тисячі набоїв.