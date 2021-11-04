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04 ноября 2021, 15:24 148

На Запорожье разоблачили подпольную оружейную под вывеской "ремонт бытовой техники"

04 ноября 2021, 15:24 148
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Фото: СБУ
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В Запорожской области правоохранители разоблачили группу лиц, которые занималась нелегальным сбытом оружия и боеприпасов. В ее состав входил бывший сотрудник милиции

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Чтобы замаскировать противоправную деятельность, подпольный цех обустроили под вывеской "ремонт бытовой техники" в подвале жилого дома одного из городов региона", - рассказали оперативники.

Готовую продукцию дельцы предлагали на собственном ютуб-канале, где выкладывали видео с демонстрацией оружия.

Своих клиентов они подыскивали через специализированные интернет-платформы и по почте переправляли товар заказчикам.

Установлено, что нелегальный бизнес организовали несколько жителей областного центра, которые обладали специальными знаниями по огневой подготовке.

По материалам СБУ одному из организаторов группы сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что в Хмельницком задержали мужчину, который хранил почти две тысячи патронов.

оружие продажа ремонт Запорожская область СБУ

 
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