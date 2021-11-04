На Запорожье разоблачили подпольную оружейную под вывеской "ремонт бытовой техники"

Фото: СБУ

В Запорожской области правоохранители разоблачили группу лиц, которые занималась нелегальным сбытом оружия и боеприпасов. В ее состав входил бывший сотрудник милиции

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Чтобы замаскировать противоправную деятельность, подпольный цех обустроили под вывеской "ремонт бытовой техники" в подвале жилого дома одного из городов региона", - рассказали оперативники.

Готовую продукцию дельцы предлагали на собственном ютуб-канале, где выкладывали видео с демонстрацией оружия.

Своих клиентов они подыскивали через специализированные интернет-платформы и по почте переправляли товар заказчикам.

Установлено, что нелегальный бизнес организовали несколько жителей областного центра, которые обладали специальными знаниями по огневой подготовке.

По материалам СБУ одному из организаторов группы сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что в Хмельницком задержали мужчину, который хранил почти две тысячи патронов.