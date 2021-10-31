У Запорізькій області сталася стрілянина: є поранений

Нацполіція

Біля однієї з квартир в Дніпрорудному під час виниклої сварки 53-річний чоловік чотири рази вистрілив в живіт своєму опоненту

Як пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Запорізької області, за попередньою версією слідства, сварка між чоловіками сталася на ґрунті ревнощів. До того ж, за даними медичного розслідування, зловмисник перебував в стані алкогольного, сп’яніння.

Під час обшуків в помешканні затриманого співробітники поліції провели санкціонований обшук, в ході якого вилучили 25 набоїв калібру 12 мм, 41 набій калібру 7,62 мм, 9 гумових набоїв калібру 9 мм.

Крім того, встановлено, що вилучений пістолет марки "ПМ", з якого були спричинені вогнепальні поранення, перебуває у розшуку як втрачений.

Порушника затримано. Вирішується питання повідомлення фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу. Йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що 15 жовтня у центрі Києва біля одного з барів сталася бійка, в результаті якої один з учасників відкрив стрілянину. Постраждала одна людина