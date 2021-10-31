В Запорожской области случилась перестрелка: есть раненый

Нацполиция

Возле одной из квартир в Днепрорудном во время возникшей ссоры 53-летний мужчина четыре раза выстрелил в живот своему оппоненту

Как пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу полиции Запорожской области по предварительной версии следствия, ссора между мужчинами произошла на почве ревности. К тому же, по данным медицинского расследования, злоумышленник находился в состоянии алкогольного, опьянения.

Во время обысков в квартире задержанного сотрудники полиции провели санкционированный обыск, в ходе которого изъяли 25 патронов калибра 12 мм, 41 патрон калибра 7,62 мм, 9 резиновых патронов калибра 9 мм.

Кроме того, установлено, что изъятый пистолет марки "ПМ", из которого стреляли, находится в розыске как утраченный.

Нарушитель задержан. Решается вопрос сообщения фигуранту о подозрении и избрании меры пресечения. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, что 15 октября в центре Киева возле одного из баров произошла драка, в результате которой один из участников открыл стрельбу. Пострадал один человек