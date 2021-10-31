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31 октября 2021, 18:16 779

В Запорожской области случилась перестрелка: есть раненый

31 октября 2021, 18:16 779
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Нацполиция
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Возле одной из квартир в Днепрорудном во время возникшей ссоры 53-летний мужчина четыре раза выстрелил в живот своему оппоненту

Как пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу полиции Запорожской области по предварительной версии следствия, ссора между мужчинами произошла на почве ревности. К тому же, по данным медицинского расследования, злоумышленник находился в состоянии алкогольного, опьянения.

Во время обысков в квартире задержанного сотрудники полиции провели санкционированный обыск, в ходе которого изъяли 25 патронов калибра 12 мм, 41 патрон калибра 7,62 мм, 9 резиновых патронов калибра 9 мм.

Кроме того, установлено, что изъятый пистолет марки "ПМ", из которого стреляли, находится в розыске как утраченный.

Нарушитель задержан. Решается вопрос сообщения фигуранту о подозрении и избрании меры пресечения. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, что 15 октября в центре Киева возле одного из баров произошла драка, в результате которой один из участников открыл стрельбу. Пострадал один человек

полиция ранение Запорожская область пистолет

 
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