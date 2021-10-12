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12 жовтня 2021, 17:00 39

На Київщині поліцейський за гроші відпустив підозрюваного - ДБР

12 жовтня 2021, 17:00 39
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ГБР
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На Київщині поліцейський за хабар відпустив громадянина, який перебував у розшуку. Зловмисника затримано

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм канал Державного бюро розслідувань

У вчинені злочину підозрюється виконувач обов’язків начальника одного з секторів кримінальної поліції міста Бровари. Поліцейський затримав чоловіка, який знаходиться у розшуку за розбій у Броварах, але замість того, щоб доставити його до київської поліції, він почав вимагати у затриманого $5000.

За гроші правоохоронець обіцяв не документувати факт затримання офіційно та відпустив. 1 жовтня цивільна дружина затриманого передала поліцейському першу частину грошей. А вже 11 жовтня правоохоронця затримали під час отримання другої частини хабаря у сумі ₴50 000.

Нагадаємо, що у серпні суд відправив під варту двох поліцейських, які за гроші "відмазували" підозрюваного у шахрайстві.

ДБР хабар підозра поліція

 
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