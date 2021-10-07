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07 жовтня 2021, 10:59 869

На Запоріжжі чоловік перерізав собі горло ножем на очах у співмешканки

07 жовтня 2021, 10:59 869
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Фото з відкритих джерел
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У Запорізькій області чоловік вкоротив собі віку, перерізавши собі горло кухонним ножем

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції у Запорізькій області, пише RegioNews

Подія сталася у селі Солоководне Розівського району Запорізької області. До поліції надійшло повідомлення про те, що чоловік сам собі порізав горло.

Правоохоронці на місці встановили, що 24-річний місцевий мешканець за життя зловживав спиртними напоями, вживав наркотичні речовини.

"6 жовтня постраждалий поводився неадекватно, була манія переслідування, приступ психозу. На очах у співмешканки чоловік завдав собі кухонним ножем тілесні ушкодження в районі горла та завадив їй його зупинити. За фактом відомості внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ із додатковою позначкою "самогубство", - прокоментувала речниця поліції Запорізької області Олена Лебединська.

Нагадаємо, що на Запоріжжі чоловік підірвав власний будинок, намагавшись здійснити суїцид.

Запоріжжя поліція

 
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