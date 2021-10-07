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07 октября 2021, 10:59 869

На Запорожье мужчина перерезал себе горло ножом на глазах у сожительницы

07 октября 2021, 10:59 869
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Фото из открытых источников
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В Запорожской области мужчина покончил с собой, перерезав себе горло кухонным ножом

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Запорожской области, пишет RegioNews

Событие произошло в селе Солоководное Розовского района Запорожской области. В полицию поступило сообщение о том, что мужчина сам себе порезал горло.

Правоохранители на месте установили, что 24-летний местный житель при жизни злоупотреблял спиртными напитками, употреблял наркотические вещества.

"6 октября пострадавший вел себя неадекватно, была мания преследования, приступ психоза. На глазах у сожительницы мужчина нанес себе кухонным ножом телесные повреждения в районе горла и помешал ей его остановить. По факту сведения внесены в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УКУ с дополнительной отметкой "самоубийство", - прокомментировала пресс-секретарь полиции Запорожской области Елена Лебединская.

Напомним, что на Запорожье мужчина взорвал собственный дом, пытаясь совершить суицид.

Запорожье полиция

 
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