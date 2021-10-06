17:57  06 жовтня
У Раді хочуть посилити карантинні обмеження через COVID-19
16:24  06 жовтня
В Україні підтвердили випадок поліомієліту у дитини: її батьки - антивакцинатори
17:43  06 жовтня
На Донбасі російські окупанти двічі порушили "тишу", втрат серед бійців ООС немає
UA | RU
UA | RU
06 жовтня 2021, 15:52 682

У місті на Запоріжжі обмежили перевезення у громадському транспорті невакцинованих від COVID-19

06 жовтня 2021, 15:52 682
Читайте также на русском языке
з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Громадський транспорт в Мелітополі буде працювати тільки в години пік, і пересуватися на ньому зможуть ті городяни, які вакцинувалися або мають на руках негативний тест на коронавірус, який було зроблено не пізніше ніж три дні до поїздки. Виняток зроблено лише для школярів

Згідно з рішенням місцевої комісії з ТЕБ та НС громадський транспорт працюватиме з 6:00 до 9:00 та з 16:00 до 19:00. Для користування ним обовʼязково потрібно мати довідку про вакцинацію або негативний результат тестування на COVID-19(ПЛР чи експрес-тест), яке проведене не більш як за 72 години, пише RegioNews з посиланням на пресслужбу міськради Мелітополя

Крім того, учнів навчальних закладів Мелітополя до 18 років перевозитимуть у транспорті при наявності довідки з навчального закладу.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль припустив, що окремі регіони можуть найбличим часом перейти до "червоної" зони карантину.

За його словами, найбільш загрозлива ситуація з поширенням коронавірусу наразі у Харківській, Запорізькій та Херсонській областях. Очільник уряду нагадав, що у "червоній" зоні зможуть працювати кінотеатри, кафе, ресторани, спортзали, театри та інші громадські місця, лише якщо 100% працівників і 100% відвідувачів повністю вакциновані.

вакцина COVID-19 тести вакцинація

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Інтрига округу №197 на Черкащині: Три Голуба проти двох Войцехівських
"Приватбанк" Papers. Якими будуть наслідки офшорного скандалу для країни, Зеленського і його партії
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua