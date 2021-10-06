У місті на Запоріжжі обмежили перевезення у громадському транспорті невакцинованих від COVID-19

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Громадський транспорт в Мелітополі буде працювати тільки в години пік, і пересуватися на ньому зможуть ті городяни, які вакцинувалися або мають на руках негативний тест на коронавірус, який було зроблено не пізніше ніж три дні до поїздки. Виняток зроблено лише для школярів

Згідно з рішенням місцевої комісії з ТЕБ та НС громадський транспорт працюватиме з 6:00 до 9:00 та з 16:00 до 19:00. Для користування ним обовʼязково потрібно мати довідку про вакцинацію або негативний результат тестування на COVID-19(ПЛР чи експрес-тест), яке проведене не більш як за 72 години, пише RegioNews з посиланням на пресслужбу міськради Мелітополя

Крім того, учнів навчальних закладів Мелітополя до 18 років перевозитимуть у транспорті при наявності довідки з навчального закладу.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль припустив, що окремі регіони можуть найбличим часом перейти до "червоної" зони карантину.

За його словами, найбільш загрозлива ситуація з поширенням коронавірусу наразі у Харківській, Запорізькій та Херсонській областях. Очільник уряду нагадав, що у "червоній" зоні зможуть працювати кінотеатри, кафе, ресторани, спортзали, театри та інші громадські місця, лише якщо 100% працівників і 100% відвідувачів повністю вакциновані.