В городе на Запорожье ограничили перевозки в общественном транспорте невакцинированных от COVID-19

из открытых источников

Общественный транспорт в Мелитополе будет работать только в часы пик, и передвигаться на нем смогут те горожане, которые вакцинировались или имеют на руках отрицательный тест на коронавирус, который был сделан не позднее чем за три дня до поездки. Исключение сделано лишь для школьников

Согласно решению местной комиссии по ТЭБ и ЧС общественный транспорт будет работать с 6:00 до 9:00 и с 16:00 до 19:00. Для пользования им обязательно нужно иметь справку о вакцинации или отрицательный результат тестирования на COVID-19(ПЦР или экспресс-тест), которое проведено не более чем за 72 часа, пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу горсовета Мелитополя

Кроме того, учащихся учебных заведений Мелитополя до 18 лет будут перевозить в транспорте при наличии справки из учебного заведения.

Напомним, что премьер-министр Денис Шмигаль предположил, что окреме регионы могут в ближайшее время перейти в "красную" зону карантина.

По его словам, наиболее угрожающая ситуация с распространением коронавирус сейчас в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях. Глава правительства напомнил, что в "красной" зоне смогут работать кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие общественные места только при 100% работников и 100% посетителей полностью вакцинированы.