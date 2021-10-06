17:57  06 октября
В Раде хотят ужесточить карантинные ограничения из-за COVID-19
16:24  06 октября
В Украине подтвердили случай полиомиелита у ребенка: его родители - антивакцинаторы
17:43  06 октября
На Донбассе российские оккупанты дважды нарушили "тишину", потерь среди бойцов ООС нет
UA | RU
UA | RU
06 октября 2021, 15:52 677

В городе на Запорожье ограничили перевозки в общественном транспорте невакцинированных от COVID-19

06 октября 2021, 15:52 677
Читайте також українською мовою
из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Общественный транспорт в Мелитополе будет работать только в часы пик, и передвигаться на нем смогут те горожане, которые вакцинировались или имеют на руках отрицательный тест на коронавирус, который был сделан не позднее чем за три дня до поездки. Исключение сделано лишь для школьников

Согласно решению местной комиссии по ТЭБ и ЧС общественный транспорт будет работать с 6:00 до 9:00 и с 16:00 до 19:00. Для пользования им обязательно нужно иметь справку о вакцинации или отрицательный результат тестирования на COVID-19(ПЦР или экспресс-тест), которое проведено не более чем за 72 часа, пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу горсовета Мелитополя

Кроме того, учащихся учебных заведений Мелитополя до 18 лет будут перевозить в транспорте при наличии справки из учебного заведения.

Напомним, что премьер-министр Денис Шмигаль предположил, что окреме регионы могут в ближайшее время перейти в "красную" зону карантина.

По его словам, наиболее угрожающая ситуация с распространением коронавирус сейчас в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях. Глава правительства напомнил, что в "красной" зоне смогут работать кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие общественные места только при 100% работников и 100% посетителей полностью вакцинированы.

вакцина COVID-19 тесты вакцинация

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Интрига округа №197 на Черкащине: Три Голуба против двух Войцехивских
"Приватбанк" Papers. Какими будут последствия офшорного скандала для страны, Зеленского и его партии
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua