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03 жовтня 2021, 13:30 71

У запорізькій багатоповерхівці сталася пожежа: є загиблий

03 жовтня 2021, 13:30 71
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ДСНС
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У Хортицькому районі Запоріжжя сталась пожежа. Одна людина загинула

Займання сталося у дев'ятиповерхівці на вулиці Героїв 93-ї Бригади. Горіла квартира на п'ятому поверсі. На площі вісім кв.метрів горіли домашні речі та меблі, передає RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили у квартирі чоловіка. Вогнеборці винесли постраждалого на сходову клітину та намагалися реанімувати його до приїзду "швидкої". На жаль, попри зусилля медиків та рятувальників життя 57-річному чоловікові врятувати не вдалося.

Водночас, вогнеборці вивели жінку із задимленої квартири на дев’ятому поверсі на свіже повітря. Врятовану передали медикам.

Пожежу загасили впродовж сорока хвилин. Її причина невідома, ведеться розслідування.

Нагадаємо у вересні у Києві сталася масштабна пожежа у багатоповерхівці: загинула жінка

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