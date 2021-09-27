На Запоріжжі інвалід підірвав себе гранатою

Нацполіція

На Мелітопольщині 70-й річний чоловік з другою групою інвалідності підірвав себе гранатою Ф-1

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення поліції Запорізької області.

За даними поліції, внаслідок вибуху чоловік зазнав чисельних осколкових поранень рук та ноги, контузію й поранення лівого ока, праве око вибите. Нині постраждалий в реанімації. Відомо, що він хворий на цукровий діабет та не має однієї ноги.

Більше від вибуху ніхто не постраждав. Про мотиви вчинку чоловіка поліція не повідомляє, причини та обставини інциденту нині встановлюють.

Порушена кримінальна справа за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

З місця пригоди вибухотехніки вилучили уламки корпусу гранати "Ф-1", важіль та кільце із запобіжною чекою, підривач.

Нагадаємо, що у серпні у Кривому Розі чоловік підірвав себе гранатою. В результаті підриву гранати чоловікові відірвало ногу, ніхто з інших мешканців не постраждав. Чоловіка доставили в місцеву лікарню. Повідомляється, що чоловік є колишнім учасником АТО.