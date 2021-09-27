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27 сентября 2021, 19:35 509

На Запорожье инвалид подорвал себя гранатой

27 сентября 2021, 19:35 509
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Нацполиция
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На Мелитопольщине 70-й летний мужчина со второй группой инвалидности подорвал себя гранатой Ф-1

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение полиции Запорожской области.

По данным полиции, в результате взрыва мужчина получил многочисленные осколочные ранения рук и ноги, контузию и ранение левого глаза, правый глаз выбит. Сейчас пострадавший в реанимации. Известно, что он болен сахарным диабетом и лишился одной ноги.

Больше от взрыва никто не пострадал. О мотивах поступка мужчины полиция не сообщает, причины и обстоятельства инцидента сейчас устанавливают.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

С места происшествия взрывотехники изъяли обломки корпуса гранаты" Ф-1", рычаг и кольцо с предохранительной чекой, взрыватель.

Напомним, что в августе в Кривом Роге мужчина подорвал себя гранатой. В результате подрыва гранаты мужчине оторвало ногу, никто из других жителей не пострадал. Мужчину доставили в местную больницу. Сообщается, что мужчина является бывшим участником АТО.

инвалиды уголовное дело полиция инцидент Граната

 
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