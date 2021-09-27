На Запоріжжі у чоловіка в руках вибухнула граната
У селі Терпіння Мелітопольського району чоловік 70 років підірвав гранату у себе в руках
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Постраждалий отримав закритий перелом кісток гомілки, множинні осколкові рани тулуба, верхніх та нижніх кінцівок і був госпіталізований до лікарні", - йдеться у повідомленні.
На місці події працювала одна фельдшерська бригада.
Нагадаємо, 16 вересня правоохоронці на Закарпатті виявили схрон з боєприпасами.
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