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27 вересня 2021, 10:52 98

На Запоріжжі у чоловіка в руках вибухнула граната

27 вересня 2021, 10:52 98
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Фото: з відкритих джерел
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У селі Терпіння Мелітопольського району чоловік 70 років підірвав гранату у себе в руках

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Постраждалий отримав закритий перелом кісток гомілки, множинні осколкові рани тулуба, верхніх та нижніх кінцівок і був госпіталізований до лікарні", - йдеться у повідомленні.

На місці події працювала одна фельдшерська бригада.

Нагадаємо, 16 вересня правоохоронці на Закарпатті виявили схрон з боєприпасами.

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