На Запорожье у мужчины в руках взорвалась граната
В селе Терпенье Мелитопольского района мужчина 70 лет взорвал гранату у себя в руках
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Пострадавший получил закрытый перелом костей голени, множественные осколочные раны туловища, верхних и нижних конечностей и был госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работала одна фельдшерская бригада.
Напомним, 16 сентября правоохранители на Закарпатье обнаружили схрон с боеприпасами.
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