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27 сентября 2021, 10:52 72

На Запорожье у мужчины в руках взорвалась граната

27 сентября 2021, 10:52 72
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Фото: из открытых источников
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В селе Терпенье Мелитопольского района мужчина 70 лет взорвал гранату у себя в руках

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Пострадавший получил закрытый перелом костей голени, множественные осколочные раны туловища, верхних и нижних конечностей и был госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работала одна фельдшерская бригада.

Напомним, 16 сентября правоохранители на Закарпатье обнаружили схрон с боеприпасами.

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