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25 вересня 2021, 13:30 22

У Запорізькій області в трьох пробах води виявлені відхилення

25 вересня 2021, 13:30 22
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з відкритих джерел
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Спеціалісти центру контролю та профілактики хвороб МОЗ у Запорізькій області провели дослідження проб питної води, відібраних в період з 17 по 23 вересня в місцях водозаборів, на водопровідних спорудах і мережах централізованого господарсько-питного водопостачання всього регіону та виявили порушення у трьох пробах

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook головного державного санітарного лікаря Запорізької області Романа Терехова.

За його словами, вцілому на мікробіологічні показники досліджено 31 проба та 19 проб на санітарно-хімічні показники.

На мікробіологічні показники виявили два відхилення, а санітарно-хімічні відхилення знайшли в одній пробі води.

На мікробіологічні показники відхилення виявили в селі Семененкове Вільнянського району на виході з насосної станції та в селі Нововасилівка з водозабірної мережі. Там були виявлені загальні колі-форми.

На санітарно-хімічні відхилення виявили в одній пробі води в Більмацькому районі з комунального водопроводу з водозабірної мережі з водогону КП "Облводоканал" за показниками сухий залишок, хлориди.

Нагадаємо, що у середині вересня стало відомо, що у Запоріжжі всі проби питної води не відповідають нормі.

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