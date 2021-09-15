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15 вересня 2021, 19:13 210

У Запоріжжі всі проби питної води не відповідають нормі

15 вересня 2021, 19:13 210
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з відкритих джерел
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Проби води, що їх відібрали і перевірили фахівці Держспоживслужби у Запоріжжі, не відповідають нормі

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області.

Зазначається, що відомство реагуючи на чисельні скарги жителів перевірила якість води у системах централізованого питного водопостачання, зокрема в навчальних закладах.

З’ясувалося, що 100% відібраних проб не відповідають нормі.

"Виявлено відхилення від гігієнічних нормативів за органолептичними показниками: запах, смак та присмак", – повідомили у службі

У зв’язку з цим фахівці вимагають негайно реакції від міської влади. "Надіслано лист Запорізькому міському голові Володимиру Буряку щодо термінового створення комісії, з залученням всіх зацікавлених служб, для перевірки фактів, викладених у зверненнях громадян щодо незадовільної якості питної води", – повідомили у відомстві.

Також у Держспоживслужбі зазначили, що скарги від жителів міста на якість води продовжують надходити.

вода мер Держпродпотребслужба Запоріжжя

 
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