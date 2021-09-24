В детском саду Запорожской области произошло массовое отравление

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В городе Вольнянск в детском саду девять малышей заразились кишечной палочкой. Сейчас пятеро детей находятся на домашнем стационаре, а еще четверо - в больнице

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпродпотребслужбу в Запорожской области.

Девять воспитанников из трех групп детского сада в г.Вольнянск с жалобами на повышение температуры, тошноту и диарею обращались за медицинской помощью в местную больницу с 19 по 22 сентября", - говорится в сообщении.

Все больные дети были обследованы "быстрыми" тестами на ротавирусы. Антиген ротавируса не обнаружен. У них подтвердили диагноз "острая кишечная инфекция" (ОКИ).

Всего зарегистрировано 9 случаев заболевания ОКИ среди детей дошкольного возраста. Известно, что 5 детей находятся на домашнем стационаре, а еще четверо - в больнице.

В области оперативно начато санитарно-эпидемиологическое расследование.

Напомним, что 8 сентября произошло отравление в школьной столовой Хмельницкого. В Департаменте образования и науки Хмельницкого горсовета решили, что образовательный процесс с 9 сентября в начальной школе и дошкольном подразделении будет осуществляться с помощью использования технологий дистанционного обучения.

11 сентября из-за массового отравления школьников начальных классов, что произошло в Хмельницком, 39 родителей учеников обратились в полицию.