12:25  24 сентября
Ученые спрогнозировали, какой будет четвертая волна COVID-19 в Украине
08:28  24 сентября
Покушение на Шефира: в МВД назвали основную версию следствия
08:09  24 сентября
Сутки в ООС: интенсивность обстрелов уменьшилась, потерь нет
UA | RU
UA | RU
24 сентября 2021, 13:44 295

В детском саду Запорожской области произошло массовое отравление

24 сентября 2021, 13:44 295
Читайте також українською мовою
Фото: gudpss-zp.gov.ua
Читайте також
українською мовою

В городе Вольнянск в детском саду девять малышей заразились кишечной палочкой. Сейчас пятеро детей находятся на домашнем стационаре, а еще четверо - в больнице

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпродпотребслужбу в Запорожской области.

Девять воспитанников из трех групп детского сада в г.Вольнянск с жалобами на повышение температуры, тошноту и диарею обращались за медицинской помощью в местную больницу с 19 по 22 сентября", - говорится в сообщении.

Все больные дети были обследованы "быстрыми" тестами на ротавирусы. Антиген ротавируса не обнаружен. У них подтвердили диагноз "острая кишечная инфекция" (ОКИ).

Всего зарегистрировано 9 случаев заболевания ОКИ среди детей дошкольного возраста. Известно, что 5 детей находятся на домашнем стационаре, а еще четверо - в больнице.

В области оперативно начато санитарно-эпидемиологическое расследование.

Напомним, что 8 сентября произошло отравление в школьной столовой Хмельницкого. В Департаменте образования и науки Хмельницкого горсовета решили, что образовательный процесс с 9 сентября в начальной школе и дошкольном подразделении будет осуществляться с помощью использования технологий дистанционного обучения.

11 сентября из-за массового отравления школьников начальных классов, что произошло в Хмельницком, 39 родителей учеников обратились в полицию.

отравление расследование детский сад дети больница

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
До встречи через полгода. Как, принимая антиолигархический закон, власть помогла оппозиции его оспорить
"Слуги" против "слуг": Как "ЗеКоманду" на Буковине разрывает война губернатора Осачука и нардепа Папиева
Все публикации »
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua