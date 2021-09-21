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21 вересня 2021, 13:19 6

На Запоріжжі викрили жінку у підробці ПЛР-тестів

21 вересня 2021, 13:19 6
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Фото: з відкритих джерел
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На Запоріжжі правоохоронці затримали 25-річну жінку, яка виготовляла довідки із негативним результатом на коронавірус без проходження відповідних досліджень. Її клієнтами були переважно туристи

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу МВС.

Жінка рекламувала свої послуги з виготовлення підроблених довідок у групових чатах у месенджерах та соцмережах. Клієнти, серед яких - переважно туристи, не проходили жодних лабораторних досліджень", - розповіли правоохоронці.

Встановлено, що вона виготовила понад 60 довідок із негативним результатом ПЛР-тесту на коронавірус. Вартість однієї довідки складала 300-400 гривень. Підроблена медична документація видавалася лише в електронній формі від імені місцевої приватної лабораторії.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Жінці загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.

Раніше повідомлялось, що на Буковині викрили організовану групу, яка налагодила протиправний механізм виготовлення і збуту підроблених документів, необхідних для безперешкодного перетину кордону в умовах COVID-19.

МВС туристи тести підробка жінки

 
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