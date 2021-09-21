На Запорожье уличили женщину в подделке ПЦР-тестов

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На Запорожье правоохранители задержали 25-летнюю женщину, которая изготавливала справки с отрицательным результатом на коронавирус без прохождения соответствующих исследований. Ее клиентами были преимущественно туристы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД.

Женщина рекламировала свои услуги по изготовлению поддельных справок в групповых чатах в мессенджерах и соцсетях. Клиенты, среди которых - в основном туристы, не проходили никаких лабораторных исследований", - рассказали правоохранители.

Установлено, что она изготовила более 60 справок с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус. Стоимость одной справки составляла 300-400 гривен. Поддельная медицинская документация выдавалась лишь в электронной форме от имени местной частной лаборатории.

По данному факту открыто уголовное производство. Женщине грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что на Буковине разоблачили организованную группу, которая наладила противоправный механизм изготовления и сбыта поддельных документов, необходимых для беспрепятственного пересечения границы в условиях COVID-19.