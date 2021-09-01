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01 вересня 2021, 11:46

Давно хотів покінчити з собою: на Львівщині чоловік випав з вікна

01 вересня 2021, 11:46
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Фото з відкритих джерел
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У Червонограді Львівської області на вул. Мазепи 31 серпня чоловік випав з вікна під'їзду, що на дев'ятому поверсі

Про це пише RegioNews з посиланням на "Ехо Червонограда".

За попередньою інформацією, розглядається версія суїциду. Покійний нібито жив у багатоповерхівці, з вікна якої випав.

"Джерела розповіли, що чоловік давно мав намір звести рахунки з життям", - йдеться у повідомленні.

Наразі проводиться розслідування, остаточну причину смерті встановлять експерти.

Нагадаємо, нещодавно у Сумах чоловік розбився на смерть, вистрибнувши з балкона.

Україна Львів інцидент події Львівська область

 
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