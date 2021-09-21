Хотел совершить суицид: на Запорожье мужчина взорвал собственный дом

Фото: Нацполиция

В Приморске Запорожской области владелец двухэтажного дома взорвал его, пытаясь уйти из жизни

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции в Запорожской области.

Сегодня, 21 сентября, около 11 часов в Бердянский районный отдел полиции поступило сообщение о том, что в городе Приморск произошел взрыв двухэтажного дома.

На место происшествия немедленно выехали правоохранители, спасатели ГСЧС и медики.

Из-под обломков разрушенного дома спасатели извлекли его 60-летнего владельца. Выяснилось, что мужчина пытался совершить суицид, включив газ. Ему оказали медицинскую помощь.

Напомним, недавно на Львовщине мужчина выпал из окна, пытаясь совершить самоубийство.