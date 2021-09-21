Хотел совершить суицид: на Запорожье мужчина взорвал собственный дом
В Приморске Запорожской области владелец двухэтажного дома взорвал его, пытаясь уйти из жизни
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции в Запорожской области.
Сегодня, 21 сентября, около 11 часов в Бердянский районный отдел полиции поступило сообщение о том, что в городе Приморск произошел взрыв двухэтажного дома.
На место происшествия немедленно выехали правоохранители, спасатели ГСЧС и медики.
Из-под обломков разрушенного дома спасатели извлекли его 60-летнего владельца. Выяснилось, что мужчина пытался совершить суицид, включив газ. Ему оказали медицинскую помощь.
Напомним, недавно на Львовщине мужчина выпал из окна, пытаясь совершить самоубийство.
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