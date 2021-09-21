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21 сентября 2021, 13:24 103

Хотел совершить суицид: на Запорожье мужчина взорвал собственный дом

21 сентября 2021, 13:24 103
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Фото: Нацполиция
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В Приморске Запорожской области владелец двухэтажного дома взорвал его, пытаясь уйти из жизни

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции в Запорожской области.

Сегодня, 21 сентября, около 11 часов в Бердянский районный отдел полиции поступило сообщение о том, что в городе Приморск произошел взрыв двухэтажного дома.

На место происшествия немедленно выехали правоохранители, спасатели ГСЧС и медики.

Из-под обломков разрушенного дома спасатели извлекли его 60-летнего владельца. Выяснилось, что мужчина пытался совершить суицид, включив газ. Ему оказали медицинскую помощь.

Напомним, недавно на Львовщине мужчина выпал из окна, пытаясь совершить самоубийство.

Украина взрыв полиция Запорожье Запорожская область

 
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