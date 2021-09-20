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20 вересня 2021, 09:42 1653

У Запоріжжі помер школяр, у якого сталась клінічна смерть на уроці

20 вересня 2021, 09:42 1653
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Фото: Рixabay
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У Запоріжжі помер хлопець, який пережив клінічну смерть під час уроку

Про це матір хлопця повідомила порталу "ZaБор", пише RegioNews.

Жінка розповідала, що в реанімації хлопець підхопив грибок і інфекцію.

"До весни дитина була здорова і була в основній групі здоров'я. У березні та червні були дві непритомності до 20-30 секунд. Обстеження не виявили серйозних патологій. Ми зробили МРТ, енцефалограму, УЗД серця і судин, холтер. Проліковано від аритмії та ВСД", - розповідала Мілена Чекулаєва на початку вересня.

У неділю, 19 вересня, Івана Чекулаєва не стало.

Нагадаємо, що 3 вересня 14-річному учню гімназії №8 стало погано посеред уроку. У хлопця раптово зупинилося серце. Його доправили до реанімації у вкрай тяжкому стані.

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