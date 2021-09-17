У Запоріжжі понад половина мостів у незадовільному стані

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У Запоріжжі 33 з 49 мостів перебувають у незадовільному стані. Одним з найбільш проблемних є Арковий міст

Про це пише RegioNews з посиланням на коментар Укрінформу заступника Запорізького міського голови з питань інфраструктури та інвестицій Олександра Константинова.

"Зараз ми готуємо щодо Аркового мосту проєкт рішення виконкому і закриватимемо рух вантажного транспорту на ньому. Це обумовлено тим станом, який є сьогодні у Арочного моста", - сказав Константинов.

За його словами, депутати Запорізької міської ради розробили програму модернізації та реконструкції штучних дорожніх об'єктів, автомобільних мостів і шляхопроводів у Запоріжжі на найближчі 5 років (2021-2025 рр.).

У документі йдеться про те, що станом на друге півріччя 2021 року капітально відремонтовано або реконструйовано лише три мостових споруди на загальну суму 90 млн 834 тисяч гривень.

"П'ять споруд I класу через зношеність і зношеність конструктивних елементів потребують модернізації та проведення негайної реконструкції або капітального ремонту", - наголошується в програмі.

Програму найближчим часом "захищатимуть" на депутатських комісіях, а потім вона буде винесена на розгляд сесії. Попередньо на її реалізацію необхідно понад 600 мільйонів гривень. Фінансування планують залучати за рахунок інвестиційних програм, міжнародних фінансових організацій, а також за кошти міського бюджету.

Нагадаємо, що ремонт столичного Південного мосту планується завершити до 2023 року.