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17 сентября 2021, 18:19 118

В Запорожье более половины мостов в неудовлетворительном состоянии

17 сентября 2021, 18:19 118
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из открытых источников
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В Запорожье 33 из 49 мостов находятся в неудовлетворительном состоянии. Одним из наиболее проблемных является Арочный мост.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на комментарий Укринформу заместителя Запорожского городского головы по вопросам инфраструктуры и инвестиций Александра Константинова.

"Сейчас мы готовим по арочному мосту проект решения исполкома и будем закрывать движение грузового транспорта на нем. Это обусловлено тем состоянием, в котором находится Арочный мост", - сказал Константинов.

По его словам, депутаты Запорожского городского совета разработали программу модернизации и реконструкции искусственных дорожных объектов, автомобильных мостов и путепроводов в Запорожье на ближайшие 5 лет (2021-2025 гг).

В документе говорится о том, что по состоянию на второе полугодие 2021 года капитально отремонтировано или реконструировано только три мостовых сооружения на общую сумму 90 млн 834 тысяч гривен.

"Пять сооружений I класса из - за изношенности и изношенности конструктивных элементов нуждаются в модернизации и проведении немедленной реконструкции или капитальном ремонте", - отмечается в программе.

Программу в ближайшее время будут "защищать" на депутатских комиссиях, а затем она будет вынесена на рассмотрение сессии. Предварительно на ее реализацию необходимо более 600 миллионов гривен. Финансирование планируют привлекать за счет инвестиционных программ, международных финансовых организаций, а также за средства городского бюджета.

Напомним, что ремонт столичного Южного моста планируется завершить к 2023 году.

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