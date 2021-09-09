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09 вересня 2021, 18:11 19

Голова Запорізької ОДА хоче судитися з Росією через нашестя медуз

09 вересня 2021, 18:11 19
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Фото з відкритих джерел
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Голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Старух впевнений, що курортний сезон-2021 у регіоні провалено через нашестя медуз, що стало результатом будівництва Керченського мосту та дій Росії, яка для поливу вибирає воду з річок

Про це пише RegioNews з посиланням на УНІАН

Під час наради у селі Кирилівка Старух нагадав, що цього року відпочивальників буквально атакували медузи, яких було незвично багато. За словами голови області, нашестя медуз пов’язано зі стрімким підвищенням рівня солоності води в Азовському морі.

Як зазначають екологи, кілька років поспіль до Азовського моря не надходить прісна вода з основних водних артерій – зокрема з річки Дон.

Очільник ЗОДА впевнений: річки обміліли через те, що росіяни вибирають прісну воду для поливу, а внаслідок будівництва Керченського мосту було порушено природний ландшафт Чорного моря, що й стало приводом для "міграції" медуз до Азову.

Саме через дії Росії, на думку голови ЗОДА, медузи атакували узбережжя Азовського моря та розігнали відпочивальників. Старух запропонував порахувати збитки від провального курортного сезону, виставити рахунок Росії та позиватися до країни-агресора.

Хто саме має готувати позови та рахувати збитки, голова області не повідомив.

Нагадаємо, що наприкінця серпня у курортній Кирилівці заборонили відпочивальникам витягувати медуз на берег

РФ збитки море Одеська область

 
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