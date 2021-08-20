У курортній Кирилівці заборонили відпочивальникам витягувати медуз на берег

Рixabay

У Кирилівці (Запорізька область) туристам заборонили витягувати медуз на берег

Про це пише RegioNews з посиланням на "РИА Мелитополь".

На косі Пересип орендарі пляжів встановили відповідні таблички. Вони аргументують це тим, що процес розкладання морської живності супроводжується смородом і неестетичним видовищем.

На багатьох базах відпочинку встановлюють сітки на пляжах, проте вони перестають допомагати, коли починається шторм.

Раніше ми писали про те, що на запорізьких курортах відпочивальники потерпають від нашестя медуз.