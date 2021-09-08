На Запоріжжі місцевий житель через ревнощі завдав 11 ударів ножем співмешканці

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В одному з сіл Запорізької області місцевий житель через ревнощі зарізав співмешканку

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Запорізької області.

Вбиту жінку 1974 року народження знайшли приміщенні будинку одного з сіл Комишуваської територіальної громади Запорізького району

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група, криміналісти, оперативники, а також слідчі відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров’я особи.

Проведеними заходами поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний 64-річний співмешканець потерпілої. Так, між подружжям, під час розпиття спиртних напоїв, на ґрунті ревнощів виник конфлікт, в ході якого чоловік наніс жінці не менше одинадцяти колотих ударів в область шиї, тулубу та кінцівок.

Нагадаємо, що нещодавно на Житомирщині дружина зарізала чоловіка