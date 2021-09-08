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08 сентября 2021, 12:19 209

В Запорожской области местный житель из-за ревности нанес 11 ударов ножом сожительнице

08 сентября 2021, 12:19 209
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Фото из открытых источников
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В одном из сел Запорожской области местный житель из ревности зарезал сожительницу

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Запорожской области.

Убитую женщину 1974 года рождения нашли помещении дома одного из сел Комишуваской территориальной общины Запорожского района.

На место происшествия незамедлительно выехали следственно-оперативная группа, криминалисты, оперативники, а также следователи отдела расследования преступлений, совершенных против жизни и здоровья лица.

Проведенными мероприятиями полицейские установили, что к совершению преступления причастен 64-летний сожитель потерпевшей. Так, между супругами, во время распития спиртных напитков, на почве ревности возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес женщине не менее одиннадцати колотых ударов в область шеи, туловища и конечностей.

Напомним, что недавно на Житомирщине жена зарезала мужа

убийство полиция ранение Запорожская область

 
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