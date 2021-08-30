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30 серпня 2021, 12:16 218

Біля Бердянської затоки кросовер впав з обриву в море

30 серпня 2021, 12:16 218
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Фото: ДСНС
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У Бердянському районі автомобіль через невідомі причини покотився і впав з обриву висотою близько 15 метрів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС у Запорізькій області.

Прибувши на місце події, співробітники ДСНС встановили, що на момент падіння у транспортному засобі людей не було.

Рятувальники за допомогою спецтехніки та лебідки підняли автомобіль на схил та відбуксували.

Водія авто разом з дружиною та 5-річною дитиною транспортували до місця проживання у Бердянськ", - додали в пресслужбі.

Раніше повідомлялось, що на Херсонщині п'ятьох дітей на катамарані віднесло на 3 км у відкрите море.

Бердянськ події авто море відпочинок

 
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