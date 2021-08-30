Біля Бердянської затоки кросовер впав з обриву в море
У Бердянському районі автомобіль через невідомі причини покотився і впав з обриву висотою близько 15 метрів
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС у Запорізькій області.
Прибувши на місце події, співробітники ДСНС встановили, що на момент падіння у транспортному засобі людей не було.
Рятувальники за допомогою спецтехніки та лебідки підняли автомобіль на схил та відбуксували.
Водія авто разом з дружиною та 5-річною дитиною транспортували до місця проживання у Бердянськ", - додали в пресслужбі.
Раніше повідомлялось, що на Херсонщині п'ятьох дітей на катамарані віднесло на 3 км у відкрите море.
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