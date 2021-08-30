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30 августа 2021, 12:16 217

У Бердянского залива кроссовер упал с обрыва в море

30 августа 2021, 12:16 217
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Фото: ГСЧС
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В Бердянском районе автомобиль по неизвестным причинам покатился и упал с обрыва высотой около 15 метров

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Запорожской области.

Прибыв на место происшествия, сотрудники ГСЧС установили, что на момент падения в транспортном средстве людей не было.

Спасатели с помощью спецтехники и лебедки подняли автомобиль на склон и отбуксировали.

Водителя авто вместе с женой и 5-летним ребенком транспортировали к месту проживания в Бердянск", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на Херсонщине пятерых детей на катамаране отнесло на 3 км в открытое море.

Бердянск происшествия авто море отдых

 
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