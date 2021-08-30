У Бердянского залива кроссовер упал с обрыва в море
В Бердянском районе автомобиль по неизвестным причинам покатился и упал с обрыва высотой около 15 метров
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Запорожской области.
Прибыв на место происшествия, сотрудники ГСЧС установили, что на момент падения в транспортном средстве людей не было.
Спасатели с помощью спецтехники и лебедки подняли автомобиль на склон и отбуксировали.
Водителя авто вместе с женой и 5-летним ребенком транспортировали к месту проживания в Бердянск", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что на Херсонщине пятерых детей на катамаране отнесло на 3 км в открытое море.
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