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29 серпня 2021, 12:34 1283

У Запоріжжі поблизу кафе сталася стрілянина: трьох людей ушпиталено

29 серпня 2021, 12:34 1283
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У Запоріжжя вдосвіта 29 серпня на вулиці Прибережна магістраль стався конфлікт зі стріляниною

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу місцевої поліції.

Стрілянина сталася на набережній поблизу кафе

За даними правоохоронців, стався конфлікт, під час якого двоє чоловіків застосували проти опонентів травматичну зброю. Після цього намагалися втекти на автівці "Крайслер", але були зупинені патрульними за кілька кілометрів від місця стрілянини – на Північному шосе в Запоріжжі.

Унаслідок стрілянини були поранені п’ятеро людей. Двом медична допомога надана на місці, трьох ушпиталено.

В результаті оперативних дій працівники поліції затримали двох стрільців. Ними виявилися місцеві жителі. Одному з них 29 років іншому 34. У них поліцейські вилучили два пістолети марки "Форт". Зброя направлена на експертизу

Поліцією за фактом стрілянини порушена справа за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. "За процесуального керівництва окружної прокуратури буде вирішуватися питання про оголошення підозри та обрання затриманих запобіжних заходів", – повідомили у ГУ Нацполіції в Запорізькій області.

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