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29 августа 2021, 12:34 1283

В Запорожье вблизи кафе произошла стрельба: три человека госпитализированы

29 августа 2021, 12:34 1283
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В Запорожье на рассвете 29 августа на улице Прибрежная магистраль произошел конфликт со стрельбой

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу местной полиции.

Стрельба произошла на набережной вблизи кафе

По данным правоохранителей, произошел конфликт, во время которого двое мужчин применили против оппонентов травматическое оружие. После этого пытались скрыться на машине "Крайслер", но были остановлены патрульными в нескольких километрах от места стрельбы – на Северном шоссе в Запорожье.

В результате стрельбы были ранены пять человек. Двоим медицинская помощь оказана на месте, трое госпитализированы.

В результате оперативных действий сотрудники полиции задержали двух стрелков. Ими оказались местные жители. Одному из них 29 лет, другому 34. У них полицейские изъяли два пистолета марки "Форт". Оружие направлено на экспертизу

Полицией по факту стрельбы возбуждено дело по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. "При процессуальном руководстве окружной прокуратуры будет решаться вопрос об объявлении подозрения и избрании задержанных мер пресечения", – сообщили в ГУ Нацполиции в Запорожской области.

стрельба госпитализация полиция ранение Запорожье

 
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