На Запоріжжі новонароджена дитина отримала опіки через халатність медперсоналу

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У перинатальному центрі Запорізької області новонароджена дівчинка дістала опіки спини та сідниць через те, що її поклали на зігрівальний килимок

Про це пише RegioNews з посиланням на Національну поліцію.

До правоохоронців звернувся батько дитини. Поліція встановила, що дівчинка народилась 20 серпня шляхом кесаревого розтину і дві медичні сестри на тривалий час поклали новонароджену дівчинку на електричний зігрівальний килимок. Унаслідок цього немовля дістало опіки спини I ступеню та сідниць II ступеню.

Співробітниць перинатального центру усунули від виконання своїх професійних обов’язків на період проведення службового розслідування.

Медперсоналу загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до трьох років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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