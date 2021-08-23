На Чернігівщині чоловік підпалив дружину
У Чернігівській області 40-річний чоловік під час сварки облив бензином та підпалив дружину
Як пише RegioNews, про це повідомили в секторі комунікацій Головного управління Нацполіції в області.
За інформацією правоохоронців, трагедія сталася сьогодні, 23 серпня, в одному з сіл Прилуцького району.
"Мешканець села облив 31-річну дружину займистою рідиною (ймовірно, бензином) та підпалив. Потерпіла вижила, проте отримала значні опіки тіла. Жінку доставлено каретою екстреної медичної допомоги до лікарні та шпиталізовано у реанімаційне відділення", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок інциденту чоловік теж отримав опіки рук, його також забрали до лікарні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Київщині чоловік підпалив будинок колишньої дружини.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Чотири конкурси: як Україна ішла до Великого герба
Метаморфози Слов'янська: як мер Лях, обвинувачений у колаборації, став головою ВЦА