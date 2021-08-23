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23 серпня 2021, 17:18 58

На Чернігівщині чоловік підпалив дружину

23 серпня 2021, 17:18 58
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Фото з відкритих джерел
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У Чернігівській області 40-річний чоловік під час сварки облив бензином та підпалив дружину

Як пише RegioNews, про це повідомили в секторі комунікацій Головного управління Нацполіції в області.

За інформацією правоохоронців, трагедія сталася сьогодні, 23 серпня, в одному з сіл Прилуцького району.

"Мешканець села облив 31-річну дружину займистою рідиною (ймовірно, бензином) та підпалив. Потерпіла вижила, проте отримала значні опіки тіла. Жінку доставлено каретою екстреної медичної допомоги до лікарні та шпиталізовано у реанімаційне відділення", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок інциденту чоловік теж отримав опіки рук, його також забрали до лікарні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Київщині чоловік підпалив будинок колишньої дружини.

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