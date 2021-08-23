На Запорожье новорожденный ребенок получил ожоги из-за халатности медперсонала

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В перинатальном центре Запорожской области новорожденная девочка получила ожоги спины и ягодиц из-за того, что ее положили на согревающий коврик

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Национальную полицию.

К правоохранителям обратился отец ребенка. Полиция установила, что девочка родилась 20 августа путем кесарева сечения и две медицинские сестры на длительное время положили новорожденную девочку на электрический согревающий коврик. Вследствие этого младенец получил ожоги спины I степени и ягодиц II степени.

Сотрудниц перинатального центра отстранили от исполнения своих профессиональных обязанностей на период проведения служебного расследования.

Медперсоналу грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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