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16 серпня 2021, 14:01 27

Мешканець Бердянська "замінував" відділок поліції

16 серпня 2021, 14:01 27
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У Бердянську Запорізької області місцевий житель «замінував» відділок поліції

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Запорізької області

Зазначається, що 15 серпня близько 20 години до чергової частини Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від громадянина про те, що біля будівлі відділу поліції по вулиці Грецькій він заклав вибухівку.

Працівники Управління вибухотехнічної служби Національної поліції України негайно обстежили будівлю відділу поліції та прилеглу територію. Вибухонебезпечних та інших підозрілих предметів не виявлено.

У подальшому поліцейські встановили особу "мінера". Ним виявився 37-річний місцевий мешканець. Чоловік на момент здійснення виклику перебував у стані алкогольного сп’яніння. Мобільний телефон та сім карту вилучено в якості речових доказів.

Слідчі, за процесуального керівництва Бердянської окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцію статті, - до шести років позбавлення волі.

Псевдомінера затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Напомним, что несколько дней назад в Запорожье местный житель "заминировал" отдел полиции

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