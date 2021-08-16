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16 августа 2021, 14:01 27

Житель Бердянска "заминировал" отделение полиции

16 августа 2021, 14:01 27
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В Бердянске Запорожской области местный житель "заминировал" участок полиции

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Запорожской области

Отмечается, что 15 августа около 20 часов в дежурную часть Бердянского районного отдела полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение от гражданина о том, что у здания отдела полиции по улице Греческой он заложил взрывчатку.

Работники Управления взрывотехнической службы Национальной полиции Украины немедленно обследовали здание отдела полиции и прилегающую территорию. Взрывоопасных и других подозрительных предметов не обнаружено.

В дальнейшем полицейские установили личность "минера". Им оказался 37-летний местный житель. Мужчина на момент совершения вызова находился в состоянии алкогольного опьянения. Мобильный телефон и сим карта изъяты в качестве вещественных доказательств.

Следователи, при процессуальном руководстве Бердянской окружной прокуратуры, открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - до шести лет лишения свободы.

Псевдоминера задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Нагадаємо, що кілька днів тому у Запоріжжі місцевий житель "замінував" відділ поліції

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