У Запоріжжі місцевий житель "замінував" відділ поліції

Про це пише RegioNews з посиланням на обласне управління поліції

Зазначається, що невідомий абонент зателефонував до колл-центру Національної поліції України з мобільного телефону від невідомої особи надійшло повідомлення і погроза за допомогою гранати здійснити вибух в приміщенні відділу № 3 Запорізького районного управління поліції.

Співробітники управління вибухотехнічної та кінологічної служби ГУНП в Запорізькій області невідкладно прибули до зазначеного територіального підрозділу поліції. Під час перевірки приміщень і прилеглої території жодних вибухових пристроїв або вибухонебезпечних речовин вони не виявили.

"Мінером" виявився 35-річний місцевий мешканець. В ході невідкладних слідчих дій за місцем мешкання чоловіка, працівники поліції виявили та вилучили й речовий доказ – мобільний телефон, з якого зловмисник повідомив про підрив. Мотиви свого вчинку "лжемінер" пояснити відмовився

Нагадаємо, що 9 серпня на Дніпропетровщині чоловік "замінував" будинок колишньої дівчини