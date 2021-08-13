У Запоріжжі поблизу відділку поліції дрифтував водій авто
У соцмережах з’явилось відео, як водій авто дрифтує посеред дороги на проспекті Соборному
Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм канал "Это Запорожье"
Коли на дворі було ще світло, невідомий водій (чи водійка) вирішив "показати трюки" в районі зупинки Гагаріна. Інші транспортні засоби не рухались ймовірно чекали зелене світло світлофора.
Поруч знаходиться головне Управління Національної поліції в Запорізькій області.
Нагадаємо, що в Києві на Софійській площі біля пам'ятника гетьману Богдану Хмельницькому дрифтували два авто. В одному з них як виявилося пізніще була популярна співачка. Дрифт був несанкціонованим. Організатор вибачився за нього.
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