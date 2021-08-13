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13 серпня 2021, 22:19 137

У Запоріжжі поблизу відділку поліції дрифтував водій авто

13 серпня 2021, 22:19 137
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Это Запорожье
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У соцмережах з’явилось відео, як водій авто дрифтує посеред дороги на проспекті Соборному

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм канал "Это Запорожье"

Коли на дворі було ще світло, невідомий водій (чи водійка) вирішив "показати трюки" в районі зупинки Гагаріна. Інші транспортні засоби не рухались ймовірно чекали зелене світло світлофора.

Поруч знаходиться головне Управління Національної поліції в Запорізькій області.

Нагадаємо, що в Києві на Софійській площі біля пам'ятника гетьману Богдану Хмельницькому дрифтували два авто. В одному з них як виявилося пізніще була популярна співачка. Дрифт був несанкціонованим. Організатор вибачився за нього.

поліція авто площа центр

 
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