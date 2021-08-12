Керівництво заповідника "Софія Київська" не дозволяло дрифт на Софійській площі -заява

ФБ Київська міська рада

Про це пише RegioNews з посиланням на заяву керівництва заповідника, яка оприлюднена на сайті столичної міськради

"У столиці діє Порядок організації та проведення недержавних масових заходів релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру в місті Києві, затвердженого Київською міською радою 19 грудня 2019 року. Відповідно до нього дозвіл на проведення заходу на Софійській площі надається виключно в разі погодження із Національним заповідником "Софія Київська" з метою недопущення техногенного негативного впливу на стан пам’яток національного значення. Відповідний запит від організаторів зйомок дрифту до Національного заповідника не надходив", - зазначається у заяві

Нагадаємо, що 10 серпня у Києві авто дрифтували на Софійській площі без дозволу, поліція порушила справу. В одному з них як стало пізніше відомо була популярна співачка. За підрахунками столичних чиновників сума збитків від зйомки становить близько 50 тисяч гривень