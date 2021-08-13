В Запорожье возле отделения полиции дрифтовал водитель авто
В соцсетях появилось видео, как водитель авто дрифтует посреди дороги на проспекте Соборном
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на телеграмм канал "Это Запорожье"
Когда на дворе было еще светло, неизвестный водитель (или водитель) решил "показать трюки" в районе остановки Гагарина. Другие транспортные средства не двигались вероятно ждали зеленый свет светофора.
Рядом находится главное Управление Национальной полиции в Запорожской области.
Напомним, что в Киеве на Софийской площади возле памятника гетману Богдану Хмельницкому дрифтовали два авто. В одном из них как оказалось позже была популярная певица. Дрифт был несанкционированным. Организатор извинился за него
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