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13 августа 2021, 16:30 146

В Запорожье местный житель "заминировал" отдел полиции

13 августа 2021, 16:30 146
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В Запорожье местный житель "заминировал" отдел полиции

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на областное управление полиции

Отмечается, что неизвестный абонент позвонил в колл-центр Национальной полиции Украины с мобильного телефона от неизвестного лица поступило сообщение и угроза с помощью гранаты осуществить взрыв в помещении отдела № 3 Запорожского районного управления полиции.

Сотрудники управления взрывотехнической и кинологической службы ГУНП в Запорожской области безотлагательно прибыли к указанному территориальному подразделению полиции. Во время проверки помещений и прилегающей территории никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ они не обнаружили.

"Минером" оказался 35-летний местный житель. В ходе неотложных следственных действий по месту жительства мужчины, сотрудники полиции обнаружили и изъяли и вещественное доказательство – мобильный телефон, с которого злоумышленник сообщил о подрыве. Мотивы своего поступка "лжеминер" объяснить отказался

Напомним, что 9 августа на Днепропетровщине мужчина "заминировал" дом бывшей девушки

минирование полиция Запорожская область

 
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