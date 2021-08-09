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09 серпня 2021, 21:26 210

На Дніпропетровщині чоловік "замінував" будинок колишньої дівчини

09 серпня 2021, 21:26 210
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Фото з відкритих джерел
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У Павлограді поліцейські затримали чоловіка, який "замінував" будинок, де живе його колишня дівчина

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу місцевої поліції

Зазначається, що чоловік вимагав сплатити йому 50 тисяч доларів США, в противному випадку він погрожував підірвати будинок, де живе колишня.

Поліцейські, виїхавши на місце події та обстеживши будинок будь-яких вибухонебезпечних предметів не знайшли. Впродовж години правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 39-річний житель Павлограда.

Наразі чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

9 серпня слідчим за узгодженням з окружною прокуратурою зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України, тобто завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі.

Найближчим часом йому буде обрано запобіжний захід. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо 6 липня у Києві невідомий невідомий повідомив про "замінування" міської ради і вимагав викуп у розмірі 0,5 біткоїна

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