08:44  12 серпня
COVID в Україні: за добу госпіталізували 588 осіб
11:29  12 серпня
Кабмін призначив голові МВС Монастирському нового заступника
08:09  12 серпня
Доба в ООС: через обстріли бойовиків загинув мирний житель
UA | RU
UA | RU
12 серпня 2021, 12:31 1205

На Запоріжжі жінка облила себе бензином та підпалила

12 серпня 2021, 12:31 1205
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У селі Наталівка Запорізького району 51-річна жінка облила себе бензином та підпалила. Жінка отримала 90% опіків тіла

Як передає RegioNews, про це повідомили в обласному центрі екстреної медичної допомоги.

Жінка 51 року облила себе бензином та підпалила. Постраждала отримала опіки тулуба, кінцівок ІІ-ІІІ ст. 90%, опік верхніх дихальних шляхів", - йдеться у повідомленні

Її у тяжкому стані госпіталізували до лікарні у м. Запоріжжя.

За інформацією пресслужби поліції, жінка намагалася накласти на себе руки у себе у дворі. Відомо, що вона страждає на психічні розлади.

Раніше повідомлялось, що на Полтавщині у полі чоловік під час прогулянки виявив труп жінки.

самоубивство жінки психлікарня поліція ушпиталення пожежа

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Екологічна катастрофа у Житомирі: чи всидить знову на своєму місці очільник "Житомирводоканалу"
Скандал в Конотопі: "шкурняки" депутатів чи глобальна кампанія з упокорення мерів
Всі публікації »
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Яніна Соколовська
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua