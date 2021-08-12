На Запоріжжі жінка облила себе бензином та підпалила

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У селі Наталівка Запорізького району 51-річна жінка облила себе бензином та підпалила. Жінка отримала 90% опіків тіла

Як передає RegioNews, про це повідомили в обласному центрі екстреної медичної допомоги.

Жінка 51 року облила себе бензином та підпалила. Постраждала отримала опіки тулуба, кінцівок ІІ-ІІІ ст. 90%, опік верхніх дихальних шляхів", - йдеться у повідомленні

Її у тяжкому стані госпіталізували до лікарні у м. Запоріжжя.

За інформацією пресслужби поліції, жінка намагалася накласти на себе руки у себе у дворі. Відомо, що вона страждає на психічні розлади.

Раніше повідомлялось, що на Полтавщині у полі чоловік під час прогулянки виявив труп жінки.