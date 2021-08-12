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12 августа 2021, 12:31 1193

На Запорожье женщина облила себя бензином и подожгла

12 августа 2021, 12:31 1193
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Фото: из открытых источников
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В селе Наталовка Запорожского района 51-летняя женщина облила себя бензином и подожгла. Женщина получила 90% ожогов тела

Как передает RegioNews, об этом сообщили в областном центре экстренной медицинской помощи.

Женщина 51 года облила себя бензином и подожгла. Пострадавшая получила ожоги туловища, конечностей II-III ст. 90%, ожог верхних дыхательных путей", - говорится в сообщении

Ее в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу в г. Запорожье.

По информации пресс-службы полиции, женщина пыталась покончить с собой у себя во дворе. Известно, что она страдает психическими расстройствами.

Ранее сообщалось, что на Полтавщине в поле мужчина во время прогулки обнаружил труп женщины.

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